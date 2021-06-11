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وزارة الصحة تعتزم بلورة استراتيجية لتحسين ظروف العاملين بالقطاع

2021-06-11 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشفت وزارة الصحة، أنها تعتزم بلورة استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية للعاملين بالقطاع الصحي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن بلورة هذه الاستراتيجة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاهتمام القوي والمسترسل بتثمين الرأسمال البشري الوطني، لاسيما الموظفين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، وذلك نظرا للخصوصية التي يتميز بها القطاع الصحي، وبحكم التحولات التي يشهدها على المستوى التنظيمي والهيكلي وعلى مستوى تطوير البرامج والخدمات العمومية، إضافة إلى الأدوار والوظائف الحيوية التي يختص بها من حيث حكامة وتأهيل المنظومة الوطنية الصحية، ومواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش المهيكلة التي تشهدها المملكة، وبالأخص ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية لفائدة كافة المواطنين المغاربة، وورش إرساء الوظيفة العمومية الصحية.

وتهدف هذه الاستراتيجية، حسب البلاغ، إلى تحسين ظروف العاملين بالقطاع الصحي، وتوفير كافة الوسائل والإمكانيات لحمايتهم من كل أشكال الأخطار التي قد يتعرضون لها ضمن ممارستهم لمهامهم، وذلك من خلال إرساء برامج وطنية وجهوية، للنهوض بمجالات التأطير والتكوين والتحسيس والوقاية في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وأيضا عبر وضع الإجراءات القانونية والعملية، الرامية لتحسين ظروف عمل الموارد البشرية داخل المرفق العمومي للصحة، وفق المعايير واللوائح المعتمدة وطنيا ودوليا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بلورة هذه الاستراتيجية ستتم بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك وفق مقاربة علمية وتشاركية مع مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والقطاعي، والفرقاء الاجتماعيين والشركاء من الهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني بالقطاع الصحي.

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