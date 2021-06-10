البرلمان العربي ينتقد موقف نظيره “الأوروبي” حيال تدخله في الأزمة المغربية الإسبانية
البرلمان المغربي

البرلمان العربي ينتقد”الإتحاد الأوروبي” بعد تدخله في الأزمة المغربية الإسبانية

2021-06-10 / 9:20 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي، الخميس، إلى “عدم إقحام نفسه” في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بالتزامن مع صدور قرار لنظيره الأوروبي يرفض فيه “استخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى مدينة سبتة”.

وصوت البرلمان الأوروبي الخميس، على مشروع القرار بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.

وطالب بيان البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي “بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تُزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص”.

وقال إن الأزمة بين البلدين “قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.

وأكد البيان، أن المملكة المغربية “أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البنّاءة ومنها ما بخص الهجرة غير النظامية”.

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