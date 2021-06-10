ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة المغرب
هبة بريس ـ الرباط
طالبت السلطات الألمانية مواطنيها بمغادرة المغرب نظرا لـ”محدودية” نشاطها القنصلي ربه، خاصة بعد تأزم علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
وحسب وكالة “أوربا بريس”،فـ “السفارة الألمانية في المغرب اعترفت بأن الدعم القنصلي الذي تقدمه في المملكة المغربية “محدود للغاية” منذ أن قررت السلطات المغربية قطع علاقتها مع المفوضية الدبلوماسية في الأول من مارس”.
وأوضحت أوروبا بريس، نقلا عن بيان للسفارة نشر اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، أن “تدخلات السفارة لصالح المواطنين الألمان أو تجديد تصاريح الإقامة كانت ستتأثر، لدرجة أن برلين “توصي بشدة” بمغادرة المغرب قبل انتهاء صلاحية التأشيرة التي تستمر 90 يومًا”، محذرا من أن “السلطات سترفض الطلبات دون إبداء أسباب”.
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2 تعليقات
أنا عجبتني القمة ببريطانيا حيث نرى العلم البريطاني و بعده الأمريكي و بعده الفرنسي و بعده الكندي و بعده الإيطالي و بعده الياباني و الألماني هو الأخير. أي لا وزن لألمانيا
ou vous ete des idiots ou malintentionnés étant donné que l’ambassade ou lait juste dire que l’aide qu’ elle pouvait apporter aux citoyens allemands est difficile compte tenu de la situation avec le Maroc .pourquoi vous déformer les informations pour
la buez tfaire