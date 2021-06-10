ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة المغرب

هبة بريس ـ الرباط

طالبت السلطات الألمانية مواطنيها بمغادرة المغرب نظرا لـ”محدودية” نشاطها القنصلي ربه، خاصة بعد تأزم علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وحسب وكالة “أوربا بريس”،فـ “السفارة الألمانية في المغرب اعترفت بأن الدعم القنصلي الذي تقدمه في المملكة المغربية “محدود للغاية” منذ أن قررت السلطات المغربية قطع علاقتها مع المفوضية الدبلوماسية في الأول من مارس”.

وأوضحت أوروبا بريس، نقلا عن بيان للسفارة نشر اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، أن “تدخلات السفارة لصالح المواطنين الألمان أو تجديد تصاريح الإقامة كانت ستتأثر، لدرجة أن برلين “توصي بشدة” بمغادرة المغرب قبل انتهاء صلاحية التأشيرة التي تستمر 90 يومًا”، محذرا من أن “السلطات سترفض الطلبات دون إبداء أسباب”.

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