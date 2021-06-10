سانشيز يكلف نائبته بحل الأزمة بين مدريد والرباط
هبة بريس ـ الرباط
كلف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، نائبته الأولى، كارمن كالفو، إدارة ملف الأزمة الدبلوماسية مع الرباط، في وقت تبحث فيه مدريد عن وسيط لتحقيق انفراج تراه صحيفة إسبانية بعيدا بسبب طلب ” شبه مستحيل” تقدم به المغرب.
وقالت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية إن نائبة رئيس الحكومة الإسبانية أعلنت أنها باتت المسؤولة عن ملف الأزمة مع المغرب خلال اجتماع لمجلس الشيوخ وبحضور وزيرة الخارجية.
وأضافت الصحيفة أن مدريد تسعى لاستغلال العلاقة الجيدة التي تربط نائبة رئيس الحكومة بسفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنعيش، للعمل على تحقيق انفراج في الأزمة.
ويأتي تكليف كالفو بعد تزايد الانتقادات لوزيرة الخارجية بسبب إداراتها لملف الأزمة مع المغرب، ونقلت الصحيفة أن دبلوماسيين إسبان وصفوا قيادة الوزيرة للملف بـ”الفوضى”
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تعليق واحد
لو كانت اسبانيا تريد حل الازمة مع المغرب لما لجأت إلى ” الاتحاد الاوروبي ” .
فكيف تتعامل مع دولة ” أدانها ” الاتحاد في موضوع طالما بدلت فيه من الجهود ما أغنى أوربا عن الكثير من المشاكل؟
نحن أصبحنا نعاني من و جود المهاجرين الغير الشرعيين في أزقتنا ، و مداراتنا ، و حتى في قرانا المتاخمة للمدن . مع وجود تكتلات لهم داخل بعض الفضاءات العامة التي تحولت إلى ما يشبه تلك “مدن خيام ” محرمة على المغاربة .
ربما ستقدم لنا من ” الوعود ” و ” المواثيق ” و ” الاغراءات ” ما يجعل ( لعاب ) المسؤولين يسيل و ينسون ما قامت به و ما ستقوم به من ” خيانة ” و نصرة العدو.
نجن أضعف من أن يقيمو لنا وزنا .