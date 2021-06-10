سانشيز يكلف نائبته بحل الأزمة بين مدريد والرباط
كارمن كالفو

سانشيز يكلف نائبته بحل الأزمة بين مدريد والرباط

2021-06-10 / 6:27 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

كلف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، نائبته الأولى، كارمن كالفو، إدارة ملف الأزمة الدبلوماسية مع الرباط، في وقت تبحث فيه مدريد عن وسيط لتحقيق انفراج تراه صحيفة إسبانية بعيدا بسبب طلب ” شبه مستحيل” تقدم به المغرب.

وقالت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية إن نائبة رئيس الحكومة الإسبانية أعلنت أنها باتت المسؤولة عن ملف الأزمة مع المغرب خلال اجتماع لمجلس الشيوخ وبحضور وزيرة الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن مدريد تسعى لاستغلال العلاقة الجيدة التي تربط نائبة رئيس الحكومة بسفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنعيش، للعمل على تحقيق انفراج في الأزمة.

ويأتي تكليف كالفو بعد تزايد الانتقادات لوزيرة الخارجية بسبب إداراتها لملف الأزمة مع المغرب، ونقلت الصحيفة أن دبلوماسيين إسبان وصفوا قيادة الوزيرة للملف بـ”الفوضى”

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة المغرب

ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة المغرب

2021-06-10 / 6:50 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيره السويسري تعزيز العلاقات بين البلدين

بوريطة يتباحث مع نظيره السويسري تعزيز العلاقات بين البلدين

2021-06-10 / 5:49 مساءً
Photo of العثماني: تخفيف “قيود كورونا” سيكون بشكل تدريجي وبثبات

العثماني: تخفيف “قيود كورونا” سيكون بشكل تدريجي وبثبات

2021-06-10 / 5:13 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي “يدين” المغرب باستغلال القاصرين في أزمة الهجرة الى سبتة

البرلمان الأوروبي “يدين” المغرب باستغلال القاصرين في أزمة الهجرة…

2021-06-10 / 4:58 مساءً
Photo of البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية

البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة…

2021-06-10 / 4:23 مساءً
Photo of انتخابات الجزائر.. لن يستقيم حال بلد تخرج قراراته من الثكنات

انتخابات الجزائر.. لن يستقيم حال بلد تخرج قراراته من…

2021-06-10 / 3:13 مساءً
Photo of البرلمان العربي يتضامن مع المغرب ويدعو البرلمان الأوروبي إلى عدم التدخل في أزمة ثنائية

البرلمان العربي يتضامن مع المغرب ويدعو البرلمان الأوروبي إلى…

2021-06-10 / 2:52 مساءً
Photo of منظمة التعاون الإسلامي تشيد بقرار الملك تسهيل عودة القاصرين غير المرفوقين

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بقرار الملك تسهيل عودة القاصرين…

2021-06-10 / 1:57 مساءً
Photo of العثماني: المغرب أجهض 14 ألف محاولة للهجرة السرية خلال 3 سنوات

العثماني: المغرب أجهض 14 ألف محاولة للهجرة السرية خلال…

2021-06-10 / 12:38 مساءً
Photo of مناورات “الأسد الإفريقي 2021” تتواصل بمنطقة المحبس

مناورات “الأسد الإفريقي 2021” تتواصل بمنطقة المحبس

2021-06-10 / 11:30 صباحًا

تعليق واحد

  1. لو كانت اسبانيا تريد حل الازمة مع المغرب لما لجأت إلى ” الاتحاد الاوروبي ” .
    فكيف تتعامل مع دولة ” أدانها ” الاتحاد في موضوع طالما بدلت فيه من الجهود ما أغنى أوربا عن الكثير من المشاكل؟
    نحن أصبحنا نعاني من و جود المهاجرين الغير الشرعيين في أزقتنا ، و مداراتنا ، و حتى في قرانا المتاخمة للمدن . مع وجود تكتلات لهم داخل بعض الفضاءات العامة التي تحولت إلى ما يشبه تلك “مدن خيام ” محرمة على المغاربة .
    ربما ستقدم لنا من ” الوعود ” و ” المواثيق ” و ” الاغراءات ” ما يجعل ( لعاب ) المسؤولين يسيل و ينسون ما قامت به و ما ستقوم به من ” خيانة ” و نصرة العدو.
    نجن أضعف من أن يقيمو لنا وزنا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق