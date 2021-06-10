سليمان الريسوني
سليمان الريسوني

عائلة الريسوني: صحته متدهورة ولم يعد يقوى على الكلام

2021-06-10 / 6:09 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

كشفت عائلة الصحفي سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام أن وضعيته الصحية متدهورة جدا ولم يعد يقوى على الكلام.

وكتبت هاجر الريسوني ابنة شقيق سليمان، “الوضع الصحي للصحفي سليمان الريسوني متدهور جدا لم يعد يقوى على الكلام ” قبل ان تضيف ” كتب ما يريد قوله في ورقة لهيئة دفاعه لتسمعه للمحكمة”.

وأشارت أن المحكمة ترد أن الوضع الصحي لسليمان يعنيه بشكل شخصي وهي غير مسؤولة عنه.

وأضافت “سليمان يخوض إضرابه عن الطعام لأن المحكمة ترفض تمتيعه بالسراح بمبررات خارج القانون، وتصر على انتهاك حقوقه، لهذا على المحكمة والدولة أن يتحملا مسؤوليتهما في كل ما يجري ويمكن أن يقع لسليمان ”

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