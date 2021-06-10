بوريطة يتباحث مع نظيره السويسري تعزيز العلاقات بين البلدين

2021-06-10 / 5:49 مساءً
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، مع نائب الرئيس، المستشار الفيدرالي، رئيس الدائرة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسري، ايغناسيو كاسيس.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين أشادا بالمناسبة بالعلاقات القائمة بين المغرب وسويسرا، مبرزين أهمية تعزيز الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية من خلال فتحها على محاور جديدة للتعاون.

وأضاف المصدر ذاته أن بوريطة وكاسيس تطرقا أيضا للعديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور أيضا حول القضايا متعددة الأطراف على مستوى الهيئات الدولية.

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