البرلمان الأوروبي “يدين” المغرب باستغلال القاصرين في أزمة الهجرة الى سبتة
هبة بريس - الرباط
أدان البرلمان الاوروبي، اليوم الخميس، المغرب باستغلال القاصرين في أزمة الهجرة الى سبتة المحتلة.
واعتبر البرلمان أن “المغرب استغل القاصرين للضغط سياسيا على اسبانيا” في أزمته الأخيرة مع مدريد.
وصوت على القرار المذكور، 397 نائبا بالقبول، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
وشهدت جلسة البرلمان، نقاشا حادا بين النواب الاوروبيين حيث اعتبر عدد منهم أن الرباط استغلت القاصرين وانتهكت اتفاقية الامم المتحدة حول حقوق الطفل، فيما اعتبر آخرون أن الاتحاد لم ينجح في وضع حلول واقعية لتأمين حدوده من خطر الهجرة، كما حذر بعض النواب من تأثير القرار على الشراكة القوية بين الاتحاد والمغرب.
ما رأيك؟
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7 تعليقات
المغرب حفر حفرة ووقع فيها
يجب مقاطعة كل السلع الإسبانية المقاطعة هي الحل
الاتحاد الاروبي اسم على مسمى ! المشكل القائم مع اسبانيا سيمتد كذالك حتى مع دول الاتحاد الأوروبي.
نطلب من المغرب كمغاربة دفع دعوى إلى المحاكم الدولية ضد اسبانيا على قصف الريف بالغاز السامة و الاسلحة الكيماوية و و رفع الضرر من سنة 1921 إلى يومنا هدا . وهدا واقع متبوت على بالصور و الأفلام مصور من العدوي الغبي. و طرد السفير الاسباني و تعويضه بالسرير الكتلوني. لي معندوش سيدو عندو للاه
وزير حقوق للإنسان المغربي أوْلى له أن يدين هذا التصرف في حق الطفولة المغربية + فضيحة(20,000 قاصر فرّ الى اوربا) عوض أن يستهزئ باسبانيا و يدوّن العبارة: آن لِلمغرب أن يمدّ رِجْليه…(حاسبوا أنفسكمقبل أن تحاسبوا
مجرد تساؤل.
هل ما زال موقف أوروبا غير واضح !!!؟؟؟
طالما طلب المغرب من ” حلفائه ” بالوضوح في مواقفهم والخروج من المنطقة الضبابية، وها قد انصاعت أوروبا لتهديداته في ثلاث نقاط خلافية أساسية مقتبسة من لائحة الإتحاد الأوروبي:
1- . يرفض (تلاتحاد الأوروبي) استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة ، والقصر غير المصحوبين على وجه الخصوص ، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ؛ يأسف على وجه الخصوص لمشاركة الأطفال والقصر غير المصحوبين وأسرهم في العبور الجماعي للحدود من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية ، مما يعرض حياتهم وسلامتهم لخطر واضح.
2- . يذكر أن سبتة هي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي تتعلق حمايتها وأمنها الاتحاد الأوروبي بأسره.
3- . يكرر تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن الصحراء الغربية، والذي يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين.
انتهى الاقتباس.
هل مازال المغرب ينتظر توضيحات !!!؟؟؟
الادانة كانت منتظرة. مع الأسف اظهرنا للعالم اننا قاصرين فكريا واسترتتيجيا لان استعملنا قاصرين في عملية يمنعها القانون الذاخلي وبالاحرى الدولي. فما ذنب ذلك الصبي حتى ندفع به في البحر في قضية سياسية قد نخسرها بالضريبة القاضية وهذا ما حذث. فلو تحذتث مع امي لا يعرف القراءة والكتابة لا قال “حشومة وعار” وتعني غير أخلاقية وغير قانونية. فإذا أردت أن تخيف الأسد الذي هو الاتحاد الأوربي فلا تخف ابنه الذي هو اسبانيا.
يجب الإبتعاد عن هذه التصرفات التي هي مرفوضة بالإجماع وطنيا ودوليا. مع علينا الان الا ان نعيد علاقاتنا الاستراتيجية بضغط على اسبانيا ولكن بهدوء مثلما تفعل هي وخصوصا في قضية استقلال كاتالونيا. علينا أن نبدأ بالغاء عملية مرحبا تذريجيا وان نلغيها بصفة نهائية عبر سبة ومليلية. حتى نخنق اقتصاد المدينتين وبدون ضجيج كما عملنا من قبل. وتصبح اامدينتين مدينتين أشباح فاقتصادهما يقوم على كتف المغرب السياحة وعملية مرحبا و التهريب.
العلاقات الأمنية ومكافحة الإرهاب انتهت ولكون بدون ضجيج. فاسبانيا تخطب ليلا ونهار عن التعاون الأمني الكبير للمغرب للتمويه ولكن في الخفاء تعمل ضد وحدته الترابية.