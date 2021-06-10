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البرلمان الأوروبي “يدين” المغرب باستغلال القاصرين في أزمة الهجرة الى سبتة

2021-06-10 / 4:58 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أدان البرلمان الاوروبي، اليوم الخميس، المغرب باستغلال القاصرين في أزمة الهجرة الى سبتة المحتلة.

واعتبر البرلمان أن “المغرب استغل القاصرين للضغط سياسيا على اسبانيا” في أزمته الأخيرة مع مدريد.

وصوت على القرار المذكور، 397 نائبا بالقبول، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.

وشهدت جلسة البرلمان، نقاشا حادا بين النواب الاوروبيين حيث اعتبر عدد منهم أن الرباط استغلت القاصرين وانتهكت اتفاقية الامم المتحدة حول حقوق الطفل، فيما اعتبر آخرون أن الاتحاد لم ينجح في وضع حلول واقعية لتأمين حدوده من خطر الهجرة، كما حذر بعض النواب من تأثير القرار على الشراكة القوية بين الاتحاد والمغرب.

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