شفاء كورونا
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 376 إصابة وحالتي وفاة جديدة بكورونا

2021-06-10 / 4:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، عن تسجيل 376 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 522765 حالة.

كما سجلت حالتي وفاة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9192 حالة وفاة.

و سجلت 341 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 510299 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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