انتخابات الجزائر.. لن يستقيم حال بلد تخرج قراراته من الثكنات

2021-06-10 / 3:13 مساءً
2
اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

يبدو أن هاجس العسكر اليوم بالجزائر هو تفادي تكرار سيناريو ما جرى عند الانتخابات الرئاسية، ،عندما لم تتجاوز نسبة المشاركة في اختيار رئيس للبلاد حينذاك 23،7 بالمئة من مجموع من يحق لهم المشاركة، في أضعف رقم يخص حدثاً وطنياً في تاريخ الجزائر الحديث.

مناسبة الحديث، كون الجارة الشرقية مقبلة على أول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أن واقع الحال يؤشر على نسبة مشاركة قد تكون الأضعف على مر تاريخ الجزائر، بعدما أعلنت الأحزاب اليسارية المنضوية تحت لواء تكتل البديل الديمقراطي مقاطعتها للانتخابات، ومن أهمها جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالاضافة الى تدهور الثقة بين الجزائريين والسلطة أمام استمرار اعتقال رموز الحراك الجزائري وحملات الاعتقال التعسفي والقسري في حق رموز سياسية وحقوقية واعلامية صدحت حناجرها عاليا باسقاط قبضة العسكر على بلد البترول والغاز.

اليوم، يدرك الجزائريون أن الانتخابات واجهة مزيفة لحقيقة جثمت على صدورهم عقودا من الزمن، حقيقة مفادها أن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي مادامت معظم القرارات المصيرية التي تحدد توجه الجزائر ومصير شعبها تخرج من الثكنات عوض المؤسسات المنتخبة المجردة من صلاحياتها واستقلاليتها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نائب اوروبي دنماركي .. العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وثيقة

نائب اوروبي دنماركي .. العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي…

2021-06-10 / 8:26 مساءً
Photo of ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة المغرب

ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة المغرب

2021-06-10 / 6:50 مساءً
Photo of سانشيز يكلف نائبته بحل الأزمة بين مدريد والرباط

سانشيز يكلف نائبته بحل الأزمة بين مدريد والرباط

2021-06-10 / 6:27 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيره السويسري تعزيز العلاقات بين البلدين

بوريطة يتباحث مع نظيره السويسري تعزيز العلاقات بين البلدين

2021-06-10 / 5:49 مساءً
Photo of العثماني: تخفيف “قيود كورونا” سيكون بشكل تدريجي وبثبات

العثماني: تخفيف “قيود كورونا” سيكون بشكل تدريجي وبثبات

2021-06-10 / 5:13 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي “يدين” المغرب باستغلال القاصرين في أزمة الهجرة الى سبتة

البرلمان الأوروبي “يدين” المغرب باستغلال القاصرين في أزمة الهجرة…

2021-06-10 / 4:58 مساءً
Photo of البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية

البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة…

2021-06-10 / 4:23 مساءً
Photo of البرلمان العربي يتضامن مع المغرب ويدعو البرلمان الأوروبي إلى عدم التدخل في أزمة ثنائية

البرلمان العربي يتضامن مع المغرب ويدعو البرلمان الأوروبي إلى…

2021-06-10 / 2:52 مساءً
Photo of منظمة التعاون الإسلامي تشيد بقرار الملك تسهيل عودة القاصرين غير المرفوقين

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بقرار الملك تسهيل عودة القاصرين…

2021-06-10 / 1:57 مساءً
Photo of العثماني: المغرب أجهض 14 ألف محاولة للهجرة السرية خلال 3 سنوات

العثماني: المغرب أجهض 14 ألف محاولة للهجرة السرية خلال…

2021-06-10 / 12:38 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق