مغاربة العالم بين “مطرقة وحشة الوطن والأهل” و”سندان غلاء تذاكر السفر”
وجد أفراد المغاربة المقيمين بالخارج أنفسهم بين مطرقة وحشة والوطن والأهل، وسندان الأسعار الباهضة لتذاكر الطيران والبواخر، بعد قرار السلطات المغربية فتح الحدود بشروط محددة.
وفي هذا الصدد، سجلت تذاكر الطائرات والبواخر ارتفاعا صاروخيا دقائق قليلة بعد إعلان المغرب عن قرار فتح الحدود، كما شهدت مواقع الحجر ضغطا كبيرا.
ورغم غلائها، اختار عدد من أبناء الجالية اقتناء تذاكر السفر لزيارة البلاد والأحباب بعد غياب طويل بسبب الجائحة والظروف التي فرضتها.
وفي حديثهم مع هبة بريس، كشف عدد من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، أنهم صرفوا الى حدود اللحظة، مبالغ مالية مهمة فقط في اقتناء تذاكر السفر للمغرب خصوصا أن أغلبهم عبارة عن أسر تتكون من أزيد من فردين، لافتين أن عددا آخرا اضطر الى الاقتراض لزيارة بلاده.
وطالبت الجالية من الجهات المعنية ضرورة التدخل لوضع حد لجشع شركات الطيران والنقل البحري، وتمكين المغتربين من زيارة بلادهم في أحسن الظروف.
8 تعليقات
لا.احد.يقترظ.ولا.يوجد.اي.ازدحام.ما.دامت.التعقيدات.وكرونا
استغلال الضرفية، حشوما أوعار، اتقوا فينا الله و حسبي الله و نعم الوكيل
رغم هذا الغلاء الا ان تصريح الوزيرة بضرورة اخذ رخصة السفر من القنصليات المغربية سيزيد عبئا ثقيلا على جيوب المغتربين وابعد المسافة عن أغلب المناطق اللتي تسكنها الجالية.
والله حرام الكتير يظن ان الجالية المغربية تتقاضا اجر خيالية علما انهم يكتفون مع مصاريفهم وتسديد الكراء والماء والضوء اتمنى من السلطات المغربية ان تتدخل حتى يمكن للجالية ان تزور الوطن بعد ان سنخت لهم الفرصة لزيارة اقاريرهم علما ان كل عاءلة تتكون من 2 فردين الى 5 افراد واثمان الطائرة باهضة وغالية …….
مع الأسف الشديد مغاربة العالم كانو يقتصد في الأكل والملبس من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب مند الستينات ولكن مادا قدم له الا عراقيل بالإدارات والآن فقط لزيارة بلده تفرض عليه شروط تعجيزية
السلام عليكم ورحمة الله اتقو الله في انفسكم لسنا قادمين الى المغرب الذي هو مسقط راسنا بسبب هذا الغلاء الوحش لشركات الطيران وشركات السفن كما نرجو من ملكنا محمد السادس نصره الله التذخل لفك هذا اللغز في اسرع وقت وشكرا الله الوطن الملك عاش الملك
والله إلا عيب او عار استغلال الظرفية من أجل ابتزاز المهاجرين من طرف شركات النقل البحري والجوي وصمت غير مفهوم من الوزارة الوصية من يحمي من ومن يدافع عن المهاجرين في محنتهم صمت التذكرة ذهاب سيت الناظور مليون سنتيم شخص واحد مابالك باسرة من اربعة أفراد
مقاطعون حتى تكون الأثمنة مناسبة للجميع.