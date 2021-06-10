مغاربة العالم بين “مطرقة وحشة الوطن والأهل” و”سندان غلاء تذاكر السفر”

هبة بريس - الرباط

وجد أفراد المغاربة المقيمين بالخارج أنفسهم بين مطرقة وحشة والوطن والأهل، وسندان الأسعار الباهضة لتذاكر الطيران والبواخر، بعد قرار السلطات المغربية فتح الحدود بشروط محددة.

وفي هذا الصدد، سجلت تذاكر الطائرات والبواخر ارتفاعا صاروخيا دقائق قليلة بعد إعلان المغرب عن قرار فتح الحدود، كما شهدت مواقع الحجر ضغطا كبيرا.

ورغم غلائها، اختار عدد من أبناء الجالية اقتناء تذاكر السفر لزيارة البلاد والأحباب بعد غياب طويل بسبب الجائحة والظروف التي فرضتها.

وفي حديثهم مع هبة بريس، كشف عدد من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، أنهم صرفوا الى حدود اللحظة، مبالغ مالية مهمة فقط في اقتناء تذاكر السفر للمغرب خصوصا أن أغلبهم عبارة عن أسر تتكون من أزيد من فردين، لافتين أن عددا آخرا اضطر الى الاقتراض لزيارة بلاده.

وطالبت الجالية من الجهات المعنية ضرورة التدخل لوضع حد لجشع شركات الطيران والنقل البحري، وتمكين المغتربين من زيارة بلادهم في أحسن الظروف.

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