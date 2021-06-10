تغييرات مرتقبة في تشكيلة المنتخب أمام بوركينافاصو

هبة بريس - القسم الرياضي

سيخوض المنتخب الوطني المغربي مبارته الودية الثانية أمام بوركينا فاسو، يوم السبت المقبل، بملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط.

وأجرى منتخب أسود الأطلس الودية الأولى أمام غانا فاز فيها بهدف دون رد، سجله جواد يميق.

وسيقدم مدرب المنتخب على إجراء تغييرات في التشكيل الذي سيعتمد عليه في المباراة، لمنح الفرصة للاعبين آخرين، بسبب عياء بعض العناصر التي شاركت في مباراة غانا .

ومن الأسماء المرشحة لتبدأ المباراة في التشكيل الرسمي، أيوب الكعبي، سامي مايي، أشرف لزعر، سفيان رحيمي ومنير المحمدي

واستأنف منتخب المغرب تدريباته، صباح الأربعاء، وخاض اللاعبون مرانا خفيفا، حتى يحصلون على راحة كافية بعد ودية غانا.

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