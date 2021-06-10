رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

العثماني: المغرب أجهض 14 ألف محاولة للهجرة السرية خلال 3 سنوات

2021-06-10 / 12:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المغرب ملتزم دائما باتفاقياته الموقعة مع مختلف البلدان.

وذكر العثماني في كلمة له خلال ندوة “العلاقات المغربية الاسبانية: الأزمة والآفاق”، نظمتها لجنة العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية ولجنة الصحراء المغربية للحزب، مساء أمس الأربعاء، أن هذا الالتزام يظهر في إجهاض 14 ألف محاولة للهجرة السرية في ظرف ثلاث سنوات، وتفكيك أكثر من 8000 خلية لتهريب البشر في المدة نفسها.

وأضاف العثماني، أن المغرب قام بإجهاض 80 محاولة لاختراق الحدود مع سبتة، فضلا عن تقاسمه أكثر من 9000 معلومة أمنية وذات حساسية مع السلطات الاسبانية، مما يدلعللا تصميمه على الالتزام باتفاقياته في الحال والمستقبل.

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