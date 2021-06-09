تقرير: بايدن يأمل في إغلاق معتقل غوانتانامو
بايدن يأمل في إغلاق معتقل غوانتانامو

تقرير: بايدن يأمل في إغلاق معتقل غوانتانامو

2021-06-09 / 10:55 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

شرع الرئيس الأمريكي جو بايدن في إجراءات إغلاق معتقل غوانتانامو، ويأمل أن يتم إغلاقه بشكل نهائي بحلول نهاية السنة الأولى من ولايته.

وذكرت شبكة nbc news أن الإدارة تواصل جهودها لإغلاق معتقل غوانتانامو في محاولة لتجنب انتكاسة سياسية وإحراز تقدم قبل الـ11 من سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية عام 2001.

وبينما منع الكونغرس محاولات إغلاق المنشأة في الماضي، ذكرت الشبكة أن البيت الأبيض يتخذ نهجا أقل عدوانية، مبينة أن الإدارة تعمل على نقل بعض السجناء من المنشأة إلى دول أخرى، بينما سيتعين على الكونغرس السماح بنقل أي مشتبه بالإرهاب، بما في ذلك المتورطين في 11 سبتمبر، إلى منشأة احتجاز في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

يذكر أن هناك 40 شخصا رهن الاعتقال في معتقل غوانتانامو، الذي افتتحه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2002 وكان فيه حوالي 800 معتقل، وقد حاول الرئيس الأسبق باراك أوباما إغلاق المعتقل خلال فترة رئاسته لكنه واجه معارضة شديدة من الكونغرس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خضوع رئيس وزراء فرنسا للعزل الذاتي بعد إصابة زوجته بكورونا

خضوع رئيس وزراء فرنسا للعزل الذاتي بعد إصابة زوجته…

2021-06-09 / 10:37 مساءً
Photo of واشنطن تفرض عقوبات على أربعة نيكاراغويين بينهم ابنة الرئيس

واشنطن تفرض عقوبات على أربعة نيكاراغويين بينهم ابنة الرئيس

2021-06-09 / 8:20 مساءً
Photo of إطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية تكساس

إطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية تكساس

2021-06-09 / 7:27 مساءً
Photo of أردوغان: نواجه التهديدات على حدودنا بدعم ومساعدة الشعب التركي

أردوغان: نواجه التهديدات على حدودنا بدعم ومساعدة الشعب التركي

2021-06-09 / 2:58 مساءً
Photo of في أول تعليق له.. ماكرون عن واقعة صفعه: “حادث فردي”

في أول تعليق له.. ماكرون عن واقعة صفعه: “حادث…

2021-06-09 / 12:38 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي يوافق على اعتماد شهادة “كوفيد” رقمية للاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي يوافق على اعتماد شهادة “كوفيد” رقمية للاتحاد…

2021-06-09 / 11:12 صباحًا
Photo of السلفادور.. أول دولة تعتمد بيتكوين كعملة قانونية

السلفادور.. أول دولة تعتمد بيتكوين كعملة قانونية

2021-06-09 / 10:52 صباحًا
Photo of “كتوم وهادئ”.. تفاصيل مثيرة عن قاتل العائلة المسلمة في كندا

“كتوم وهادئ”.. تفاصيل مثيرة عن قاتل العائلة المسلمة في…

2021-06-09 / 9:52 صباحًا
Photo of صفع ماكرون على وجهه ليس الهجوم الأول عليه!

صفع ماكرون على وجهه ليس الهجوم الأول عليه!

2021-06-08 / 10:05 مساءً
Photo of ما العقوبة التي يواجهها المواطن الذي صفع ماكرون؟

ما العقوبة التي يواجهها المواطن الذي صفع ماكرون؟

2021-06-08 / 9:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق