الكنبوري : اسبانيا نجحت في "أوربة" الأزمة مع المغرب
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الكنبوري : اسبانيا نجحت في “أوربة” الأزمة مع المغرب

2021-06-09 / 10:09 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال ادريس الكنبوري ان ” البرلمان الأوروبي يستعد غدا الخميس لإصدار بيان حاد اللهجة ضد المغرب بسبب الأزمة بينه وبين إسبانيا ”

وأضاف المحلل السياسي “سيكون هو الأول من نوعه منذ أكثر من عشرين عاما. مسودة البيان، التي تم الكشف عن بعض خطوطها الكبرى، تنتقد المغرب بسبب ما يسميه البيان “ابتزاز” إسبانيا وأوروبا، بعد موجة الشبان الذين دخلوا سبتة المحتلة قبل أيام ”

واسترسل قائلا ” اسبانيا نجحت في “أوربة” الأزمة مع المغرب، بينما المغرب لم يتمكن من “تعريب” الأزمة مع أوروبا، لأنه لا توجد منظومة عربية أصلا. مثل هذه المواقف السلبية من الدول العربية تجاه القضايا الحيوية لكل بلد عربي هي التي تجعل كل دولة عربية ترتمي في أحضان أمريكا وإسرائيل للبحث عن مصالحها الخاصة أو على الأقل حماية نفسها”

وختم بالحديث ” لنأخذ المثال الحي: منذ السبعينات وملف الصحراء المغربية منسي ومهمل من لدن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإقليمية العربية والإسلامية، لا أحد يتكلم فيه، وعندما طبع المغرب علاقاته مع إسرائيل مقابل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء بدأ الناس يتكلمون ”

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‫2 تعليقات

  1. إسبانيا دولة استعمارية مثلها مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى فماذا تنتظر من هؤلاء؟لقد اتحدوا حتى ينصروا بعظهم ظالمين او مظلومين انتهى الكلام

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