العثماني يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية هنغاريا

هبة بريس ـ الرباط

أجرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عشية اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية هنغاريا السيد بيتر زيجارتو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، على رأس وفد هام من المسؤولين الهنغاريين، تم خلالها التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بمستوى التنسيق السياسي القائم بين البلدين وبتطابق وجهات نظرهما بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بتشبث كليهما بمبادئ احترام وحدة الدول وسيادتها على ترابها الوطني.

وأضاف البلاغ أن وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري جدد بهذا الخصوص التعبير عن موقف بلاده الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كافة ترابها الوطني، وكذا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة في مختلف المجالات والدفع بالشراكة الأوروبية المثمرة مع المغرب، باعتباره شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وبوابة متميزة على القارة الإفريقية.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة عبر من جهته عن تقدير المغرب لموقف جمهورية هنغاريا بخصوص القضية الوطنية للمملكة، مؤكدا الالتزام الدائم للمغرب في سياسته الخارجية بمبدأ احترام وحدة الدول، وسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح المصدر أن الجانبين استعرضا آفاق تطوير التعاون الثنائي، خاصة عبر تحفيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الخواص في البلدين من خلال آليات التمويل التي تم وضعها، واتفاقيات التعاون المبرمة في هذا الشأن. كما تطرقا لفرص الاستثمار المشترك في القارة الإفريقية على ضوء التجربة الإفريقية الرائدة للمغرب، والمؤهلات الهامة التي يوفرها كبوابة متميزة نحو القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن الجانبين تطرقا من جهة أخرى، لتدبير البلدين لتداعيات جائحة كوفيد19 على مختلف الأصعدة ولعملية التلقيح ضد الفيروس، حيث عبرا عن ارتياحهما للمقاربة التي تم تبنيها وللنتائج الواعدة التي تم تحقيقها في البلدين، وكذا للآفاق التي يفتحها اتفاق الاعتراف المشترك بشواهد التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تم توقيعه اليوم الأربعاء.

حضر هذا اللقاء على الخصوص، سفير جمهورية هنغاريا بالرباط، ونائب كاتب الدولة الهنغاري المكلف بتنمية الجنوب، ونائب كاتب الدولة المكلف بتنمية الصادرات، والرئيس المدير العام لبنك الاستيراد والتصدير الهنغاري.

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