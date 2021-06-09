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الاستقلال يسائل الحكومة حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والبواخر

2021-06-09 / 5:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وجه رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، سؤالا شفويا آنيا لوزير التجهيز والنقل، حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والبواخر.

وجاء في سؤال مضيان :”لقد مرت الجالية المغربية المقيمة بالخارج بظروف اجتماعية وإنسانية ومادية صعبة طيلة السنتين الماضيتين بفعل تأثيرات تفشي جائحة كوفيد 19 . وبالرغم من ذلك فقد أبانت هاته الفئة من المواطنات والمواطنين عن حس وطني عال خلال الأزمة خاصة عبر الارتفاع المضطرد لتحويلاتها من العملة الصعبة نحو الوطن والتي شهدت أرقاما قياسية وغير مسبوقة.”

وبعد أن استبشرت هذه الفئة الغالية من المواطنات والمواطنين خيرا بقرار الفتح التدريجي للحدود الجوية والبحرية والبرية الوطنية، يضيف مضيان، وبعد سنتين من البعد عن الوطن والأهل والأحباب فإننا نسجل بكل أسف الإرتفاع الصاروخي وغير المقبول في تكلفة العودة إلى أرض الوطن، خاصة الأسعار غير المعقولة لتذاكر الطيرام وكذا البواخر المخصصة لنقل الجالية المغربية من موانئ دولتي إيطاليا وفرنسا، مما خلف استياء وسخطا كبيرين لدى هذه الفئة التي انتظرت قرار فتح الحدود بشغف كبير.

وعليه، يختم رئيس الفريق الاستقلالي، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها لتخفيض أسعار تذاكر الطيران والبواخر المخصصة لنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، حتى يتمكنوا من زيارة وطنهم في ظروف مادية ومعنوية ملائمة.

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