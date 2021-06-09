هنغاريا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي ولجهود التنمية في المنطقة

هبة بريس

جددت هنغاريا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وللجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء، قائم على التوافق.

ففي إعلان مشترك وقعه، اليوم الأربعاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سزيجارتو، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى المملكة، جددت بودابيست دعمها “لمخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007″ و”لجهود التنمية التي يبذلها المغرب في المنطقة”.

وأضاف الإعلان المشترك أن هنغاريا أشادت أيضا بـ”الجهود الجادة وذات مصداقية للمغرب، كقطب إقليمي للاستقرار وشريك متميز للتنمية في إفريقيا”.

وأبرز الإعلان أن المغرب وهنغاريا أكدا على دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في إقليميهما، كما عبرا عن التزامهما بهذه المبادئ، وكذا بالتسوية السلمية للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول.

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