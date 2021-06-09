أشرف حكيمي

نادي إنجليزي يرصد عرضا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع حكيمي

2021-06-09 / 4:12 مساءً
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هبة بريس

بات الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع إنتر ميلانو الإيطالي مطلوبا بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية أن إدارة تشيلسي رصدت عرضا ماليا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع أشرف حكيمي، وهي نفس قيمة العرض التي تقدم بها باريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب.

ويسعى نادي تشيلسي لحسم صفقة أشرف حكيمي وتعزيز خطه الدفاعي، خاصة وأن الألماني توماس توخيل يرغب بقوة في الحصول على خدمات حكيمي من أجل الاستفادة من خدماته خلال الموسم المقبل.

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