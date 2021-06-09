تجديد البطاقة الوطنية المغربية بالصين الشعبية يكلف أكثر من 50 ألف درهم

هبة بريس - الرباط

توصلت هبة بريس بشكاية من مواطن مغربي ( ش ع ) مقيم بدولة الصين يقول فيها

” أنا مواطن مغربي أحب بلدي وملكي حتى النخاع، اضطرتني الظروف إلى العيش في دولة الصين الشعبية منذ حوالي 8 سنوات بعيدا جدا عن الأسرة والعائلة والأحباب”

“… مؤخراً أردت تجديد بطاقتي الوطنية وكذا جواز سفري، فراسلت السفارة المغربية بالعاصمة بكين عدة مرات واتصلت هاتفيا، فكان الرد صادماً وغريباً، وهو عليَّ أن أسافر إلى دولة ماليزيا لإنجاز ذلك أو العودة إلى المغرب للقيام بالإجراء نفسه ”

وأضاف الاخير ” بالنسبة لماليزيا، لا يمكن لي السفر إليها لأن مدة صلاحية جواز سفري أقل من ستة أشهر، ولا يمكنني السفر به إلا إلى بلدي. وحتى هذا أمر صعب جدا لأنه يتطلب وقتا غير قصير ويتطلب مصاريف ثقيلة تتجاوز 50 ألف درهم، تشمل تذكرة السفر ذهابا وإيابا والحجر الصحي في فندق لمدة 3 أسابيع عند عودتي إلى الصين ، زيادة إلى احتمال فقدان مشروعي هنا بالصين لأن وجودي مهم و ضروري لتسيير المشروع.

واسترسل هذا المواطن قائلا ”

ولذلك، ونظراً للجالية المغربية المهمة المقيمة بالصين من طلاب وتجار ومستخدمين، فإن الحاجة ملحة وسريعة لتمكيننا من تجديد بطائقنا الوطنية بسفارتنا هنا بالصين حتى لا نتحول؛ في رمشة عين؛ إلى مقيمين غير شرعيين مع انتهاء صلاحية جوازي يوم 22 من الشهر المقبل.

وناشد الاخير في اتصال هاتفي بهبة بريس الجهات الوصية بالتدخل الفوري لإنهاء هذا الاشكال الذي يبدو الا حل له سوى بتدخل وزارة بوريطة

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