بوريطة يستقبل وزير الخارجية الهنغاري ويوقعان عدد من الاتفاقيات

هبة بريس - الرباط

إستقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الأربعاء،بمقر الوزراة ، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر سيجارتو، حيث تباحث الجانبان حول مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها على كافة المستويات.

وكانت الزيارة مناسبة لتوقيع عدد من التفاهمات والإتفاقيات بين البلدين همت عدد من المجالات، تتعلق بإعلان مشترك: لتأييد الجهود التي يبذلها البلدان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي. وتوقيع مذكرة تفاهم حول الاستشارات السياسية. وإنشاء إطار لمناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين من خلال إجتماعات منتظمة بين المسؤولين على مختلف المستويات.

كما همت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي. وتعزيز الشراكة بين AMED ووزارة الشؤون الخارجية المجرية في تدريب الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات. إضافة إلى توقيع إتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. وإنشاء مساعدة قانونية منهجية بين البلدين ، لا سيما في مجال إجراءات التحقيق والإخطار في مجال تنفيذ الأحكام أو تدابير الحماية.

كما تم توقيع إتفاقية الشراكة بين ADII بالمملكة المغربية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر. وتعزيز التعاون بين المؤسستين المكلفتين بالجمارك وتحسين كفاءة إجراءاتهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات. إضافة إلى البرنامج التطبيقي لإتفاقية التعاون الثقافي للأعوام 2021-2024 حول تنفيذ وبدء الإجراءات في مجالات الثقافة والعلوم من أجل تجسيد اتفاق التعاون الثقافي والعلمي الموقع بين البلدين في 7 مارس 1972.

وهمت الاتفاقيات أيضاً، البرنامج التطبيقي لإتفاقية التعاون الرياضي للأعوام 2021-2022-2023.تنفيذ وبدء الإجراءات في مجال الرياضة من أجل تجسيد إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين البلدين في 7 مارس 1972. و تبادل الملاحظات للإعتراف بشهادات التطعيم ضد COVID19 والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم لمواطني البلدين.

كما وقع الجانب الهنغاري إتفاقيتي تعاون وشراكة مع الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أعويشة همتا: مذكرة تفاهم حول البحث العلمي والتكنولوجي. عبر تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية من خلال برامج البحث المشتركة وتبادل الممارسات الجيدة في مجال الابتكار. والبروتوكول الإضافي المتعلق بتعديل مذكرة التفاهم المتعلقة ببرنامج “Stipendium Hungarium” للأعوام 2020-2022 بزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلاب المغاربة في المجر من 150 مخططة في البداية بواسطة البرنامج إلى 165 منحة دراسية.

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