من دبي… حاتم عمور يطرح “أحلى إبداع”

نجلاء مزيان - هبة بريس

بدبي و بحضور مجموعة من المشاهير العرب، طرح الفنان المغربي حاتم عمور، يوم أمس الثلاثاء، جديده الغنائي بعنوان “أحلى إبداع”.

أغنية “أحلى إبداع” من كلمات الشاعر عماد الأسعد، ألحان أسعد حسن، توزيع حمزة الغازي، فيما تم إخراج الفيديو كليب بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

و سبق أن أعلن النجم المغربي عن إصدار أغنيته الجديدة ، عبر موقع انستقرام حيث كتب:”و اخيرا و بعد طول انتظار أود أن أقدم لكم جمهوري العزيز تاني عمل “أحلى إبداع” من ألبومي الجديد بلا حدود”.

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