وزيرة الخارجية الإسبانية

وزيرة الخارجية الإسبانية تجدد استفزازتها: “موقفنا من قضية الصحراء لن يتغير”

2021-06-09 / 12:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عادت وزيرة الخارجية الاسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، لاستفزاز المغرب بإطلاق تصريحات متعلقة بالقضية الوطنية، محاولة تحويل الأنظار عن السبب الرئيسي لأزمة مدريد مع الرباط، والمتمثلة في استقبال زعيم البوليساريو ابراهيم غالي.

وفي جلسة مسائلتها بالبرلمان، اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة الاسبانية: “اسبانيا لم تغير موقفها بشأن قضية الصحراء وسيبقى ثابتا”.

وأضافت غونزاليس، أن هذه سياسة الدولة التي تعبر عنها الحكومةولم تغيره ، مشددة على أن إسبانيا تدعم جهود الأمم المتحدة في البحث عن حل متفق عليه يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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تعليق واحد

  1. الصدمة كانت قوية حين استثنيت اسبانيا من عملية مرحبا. الخسائر ستكون مرعبة لحكومتها.
    الصدمة الثانية هي استثناء اسبانيا من طرف الولايات المتحدة الامريكية والمغرب من مناورات الاسد الافريقي التي اقيم جزء منها في الصحراء المغربية وقبالة السواحل الاسبانية٠ وهذه ليست الا البداية٠ المغرب يدرس بجدية الرد الذي سيرعب الاسبان اينما وجدوا

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