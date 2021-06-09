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بسبب كورونا.. إلغاء بطولة إفريقيا لألعاب القوى

2021-06-09 / 10:09 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، إلغاء بطولة أفريقيا بسبب وباء كوفيد-19 في ضربة موجعة للحالمين بالتأهل لأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر إقامة هذه البطولة في لاجوس في وقت لاحق هذا الشهر، بعد أن تدخلت نيجيريا في اللحظة الأخيرة لاستضافة البطولة بدلا من الجزائر.

وقال الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى في بيان، “يؤسفنا الإعلان عن إلغاء بطولة أفريقيا التي كانت مقررة في لاجوس بين 23 و27 يونيو”.

واضاف “بعد أن طلبت الجزائر التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة في الفترة بين 22 و26 يونيو، تأجيل البطولة بحث الاتحاد الافريقي سريعا عن حل لإنقاذ الموقف،لكن للأسف قالت نيجيريا التي تعهدت وقتها باستضافة البطولة إن السلطات هناك رفضت تنظيم بطولة بهذا الحجم الكبير”.

وقال البيان إن “الإلغاء جاء بسبب الوضع الصحي الناجم عن جائحة كوفيد-19”.

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