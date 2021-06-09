كوورونا المغرب
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وزارة الصحة: تخفيف قيود كورونا بعد عيد الفطر رفع من حالات الإصابة

2021-06-09 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس

كشفت وزارة الصحة، أن إجراءات التخفيف والرفع من القيود الادارية التي اتخذت في الفترة ما بعد عيد الفطر نتج عنها تحرك اجتماعي للمواطنين مما أدى إلى ارتفاع طفيف في عدد الحالات الإيجابية للإصلابة بوباء (كوفيد- 19) خلال الأسبوعين الأخبرين بالمملكة.

وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة عبد الكريم مزيان بلفقيه ، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة ، أن العدد ا لأسبوعي للمنحى العام لعدد الحالات الإيجابية تراوح بين 2085 حالة و2318 حالة مؤكدة بزيادة ناهزت 2، 11 في المائة.

ولاحظت منظومة الرصد الصحي أيضا ارتفاعا طفيفا في نسبة الإيجابة المسجلة التي مرت من 46، 2 في المائة إلى 87 ،3 في المائة، على أن أعلى نسبة سجلت بجهة الدار البيضاء-سطات وقدرت ب29، 8 في المائة، فيما أدنى نسبة عرفتها جهة بني ملال- اخنيفرة (73، 0 في المائة).

وتابع بلفقيه أن هذه المنظزمة سجلت كذدلك ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات النشيطة التي انتقلت من من 2595 حالة قبل أسبوغين إلى 3072 حالة أمس، أي بارتفاع ناهز 15 في المائة.

وفيما يخص عدد الحالات الحرجة الجديدة التي يتم استشفاؤها في أقسام العتاية المركزة، فعرفت انخفاضا خلال الأسبوعين المنقضيين حيث تراجع العدد من 208 حالة إلى 186 حالة حرجة، أي بتراجع نسبته ناقص 8، 11 في المائة

أما العدد اليومي للحالات المتواجدة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي فعرف بدوره استقرارا من 6 إلى 8 حالات، بينما سجل منحنى الوفيات النصف شهري شبه استقرار في نسبته حيث تراوح بين 50 و56 حالة وفاة.

وأكد بلفقيه أن الحفاظ على هذا الاستقرار النسبي المتوصل عموما ، منذ عدة أسابيع ، يبقى رهينا بمدى التقيد بالاجراءات الاحترازية التي سنتها السلطات الصحية لما لها من دور فعال في الحد من انتشار الوباء

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