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18 قتيلا و2312 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-06-09 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 2312 آخرون بجروح، إصابات 95 منهم بليغة، في 1715 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 31 ماي إلى 6 يونيو 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 44 ألفا و642 مخالفة، وإنجاز 7779 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألفا و863 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و590 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4443 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7779 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 469 مركبة.

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