فتح باب الترشيح لولوج عدد من مؤسسات التعليم العالي
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فتح باب الترشيح لولوج عدد من مؤسسات التعليم العالي

2021-06-08 / 8:29 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، عن فتح باب الترشيح لولوج عدد من مؤسسات التعليم العالي برسم الدخول الجامعي 2022-2021، ابتداء من 15 يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأمر يتعلق بكليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان، والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدارس الوطنية العليا للفنون والمهن.

وستقدم الترشيحات، حصريا، عبر المنصات الإلكترونية الموحدة الخاصة بكل فئة من هذه المؤسسات، وذلك وفق برمجة زمنية محددة، وفق البلاغ الذي دعا إلى التعرف على المزيد من المعلومات حول إجراءات ومراحل الترشيح واجتياز المباريات، عبر الاطلاع على المذكرات الوزارية الخاصة بولوج المؤسسات السالفة الذكر ب”فضاء الطالب” على الموقع الالكتروني للوزارة: www.enssup.gov.ma.

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