بنعبدالقادر : ظاهرة الاستيلاء على العقار في تقلص ملحوظ
قال وزير العدل، محمد بن عبد القادر خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ان ظاهرة الاستيلاء على العقار في تقلص ملحوظ
واكد الوزير ان تراجع الاستيلاء على عقارات الغير جاء بفضل مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، خصوصا مدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون الالتزامات والعقود.
وكشف بنعبدالقادر أنه تم بدل مجهودات جبارة على المستوى التشريعي التنظيمي، إذ بدأت في تفعيل قاعدة بيانات، لتتبع قضايا الاستيلاء على العقار المعروضة على القضاء.
يذكر ان تحرك الوزارة بهذا الخصوص كان بفعل الرسالة الملكية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 حيث دق الملك ناقوس الخطر حيث جاء فيها ” فقد أصبح الاستيلاء على عقارات الغير ممارسة متكررة يدل عليه عدد القضايا المعروضة على المحاكم آو تعدد الشكاوى المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة بشأنها ،وأضحى يجسد وجود ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التدخل الفوري والحازم لها تفاديا ما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على حق الملكية.
وجهت هذه الرسالة إلى السيد وزير العدل والحريات الذي سار وزير العدل فقط على اعتبار انه المسؤول عن قطاع العدل وان هذه الظاهرة تفشت بعدما كانت حالات معزولة .
4 تعليقات
Iعن نفسي مزالة الضاهرة ان السيد فعمرو اكتر من تسعين سنة استولى لي على اكت من اربعة تقسيمات عرفية و تابعته في المحكمة بدعوة استعجالية للترامي على ارض الغير وفي مدة اكتر من اربع سنوات وصلت الى النقد ولم اجد ادنا صاغية تنصفني بالرغم من انه تقسم الارض بناءا على اصل ملك باسم جدي المتوفى مند السبعينات واكون عدم استقررنا جوار الارض وسرية التقسمات لم نسمع بها حتى استولى عليها ويشتغل فبها
مازال الاستيلاء على عقار الغير ميتمرا من قبل الدولة الانموذج استيلاء ولاية وجدة انجاد على عقار ساكنة ودادية الزهور طريق جرادة جماة وجدة والذي كان مخصصا فضاء للعب اطفال الحي لكن الولاية قامت ببناء ملعب قرب دون الالتزام بالتصميم المصادق عليه ولا الحقوق العينية للساكنة والانكى من ذلك ان هنا ريعا يستفاد منه بطريقة عشوائية من قبل اطراف مختلفة وتعمل جهات مسؤولة على التسجيع هايه ضاربة عرض الحائط دوزية السيد وزير الشباب والرياضة الملزمة بمحانية الولوج الى ملاعب القرب وكذا محاربة وزارة الداخلية لهذا الريع فهل من متدخل لارحاع الحق لاصحابه ومحتربة الريع
لم نسمع عن مجرمي سرقة عقارات الغير، لم نسمع أن على الأقل البعض منهم حوكم أو اعتُقِل أو صودِرَت الأموال التي سرقها من الكادحين..في الصين هؤلاء المجرمين يُعدمون في الشارع العام ، و بدون تأخير..ثم الذي يخبرنا عن سرقة العقارات هو اليوتوب..وليس أي مصدر رسمي مُوَجَّه للخارج..
وما ذا عن الاستلاء على مقدرات الشعب من بحار ومعادن وغابات وميزانيات ومعاشات البرلمانيين والأراضي التي استولى عليها خدام الدولة وغيرهم من النافذين في الدولة كفى عبثا