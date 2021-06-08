بنعبد القادر: سنراجع عددا من القوانين لمحاصرة ظاهرة الاستيلاء على عقار الغير
محمد بن عبد القادر

بنعبدالقادر : ظاهرة الاستيلاء على العقار في تقلص ملحوظ

2021-06-08 / 7:51 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال وزير العدل، محمد بن عبد القادر خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ان ظاهرة الاستيلاء على العقار في تقلص ملحوظ

واكد الوزير ان تراجع الاستيلاء على عقارات الغير جاء بفضل مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، خصوصا مدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون الالتزامات والعقود.

وكشف بنعبدالقادر أنه تم بدل مجهودات جبارة على المستوى التشريعي التنظيمي، إذ بدأت في تفعيل قاعدة بيانات، لتتبع قضايا الاستيلاء على العقار المعروضة على القضاء.

يذكر ان تحرك الوزارة بهذا الخصوص كان بفعل الرسالة الملكية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 حيث دق الملك ناقوس الخطر حيث جاء فيها ” فقد أصبح الاستيلاء على عقارات الغير ممارسة متكررة يدل عليه عدد القضايا المعروضة على المحاكم آو تعدد الشكاوى المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة بشأنها ،وأضحى يجسد وجود ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التدخل الفوري والحازم لها تفاديا ما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على حق الملكية.

وجهت هذه الرسالة إلى السيد وزير العدل والحريات الذي سار وزير العدل فقط على اعتبار انه المسؤول عن قطاع العدل وان هذه الظاهرة تفشت بعدما كانت حالات معزولة .

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