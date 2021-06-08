استهل كلمته بـ”السلام عليكم”.. ترودو يصف الهجوم على العائلة المسلمة بالإرهابي

هبة بريس ـ متابعة

وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، حادث مقتل أفراد عائلة مسلمة على يد متطرف كندي بـ”العمل الإرهابي”، مضيفا أن الهجوم كان “بدافع الكراهية في قلب أحد مجتمعاتنا”، وتعد باتخاذ إجراءات لـ”تفكيك جماعات الكراهية اليمينية”.

وبدأ ترودو كلمته في البرلمان الكندي بكلمة “السلام عليكم”، بعد انتهاء دقيقة صمت حدادا على مقتل أربعة من أفراد عائلة كندية مسلمة، قام متطرف يبلغ من العمر 20 عاما باستهدافها بسيارته خلال جولة مسائية كانت تقوم بها العائلة.

وقتل في الهجوم جدة وأبوان وفتاة، ونجى منه طفل نقل إلى المستشفى بسبب “إصابات حرجة”.

وقام ترودو بتلاوة أسماء الضحايا “الجدة والأبوان سلمان ومديحة، والأطفال يمنى وفائز”، تحت قبة البرلمان مضيفا “خرجوا لاستنشاق قليل من الهواء النقي في مدينة أونتاريو، لكنهم لم يصلوا أبدا لأن أرواحهم أزهقت في عمل وحشي وجبان ووقح”.

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