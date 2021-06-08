عقب وفاة ابنتها.. أول تعليق للفنانة نجاة الخطيب
نجلاء مزيان:هبة بريس
عقب وفاة ابنتها بيوم واحد، تقدمت الفنانة المغربية نجاة الخطيب عبر حسابها الخاص بموقع “فايسبوك” بشكر كل من واساها و آزرها في مصابها.
و كتبت الفنانة المغربية :”اتقدم بالشكر الجزيل لكل من واساني في وفاة أميرتي سواء بالاتصال او الحضور او المشاركة في مواقع التواصل لاأحزنكم الله ادعوا لها بالرحمة والمغفرة”.
و يشار أن نجاة الخطيب أعلنت أمس الاثنين عن وفاة نجلتها بنفس المنصة حيث كتبت :” قرة عيني روحي غاذرتنا اليوم ادعوا لها بالرحمة انا لله وانا اليه راجعون”.
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تعليق واحد
اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك بجوار المؤمنين والصالحين ويرزق ذويها الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون