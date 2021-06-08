وفيات كورونا
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 473 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-08 / 4:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 437 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 522003 حالة.

كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9187 حالة وفاة.

و سجلت 383 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 509660
متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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