إسبانيا: نحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بين البلدين
هبة بريس - الرباط
أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بحرا بين البلدين خلال الصيف نظرا لأنه مبني على معايير صحية.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو للصحفيين، بحسب “رويترز”.
وقالت مونتيرو للصحفيين “نعيش وضعا مشابها جدا لما كان عليه الحال العام الماضي… وكلنا نتفق على أن الأكثر ملائمة هو تعليق عبور المضيق”.
هذا ويشار الى أن المغرب استثنى الموانئ الإسبانية من “عملية مرحبا” صيف هذه السنة ما سيكبد اسبانيا خسائر مالية مهمة.
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المجموع 19 آراء
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5 تعليقات
العلاقات السياسية يجب أن تحترم العلاقات التجارية بين البلدين
يزيدو في رأسهم داك الاحترام المغرب في غنى عنه الاعتراف بالصحراء المغربية واستخراج اراضي المغرب المغتصبة من ايدي اسباني هذا ما يجب السعي له والعمل عليه
مصو عليها الملح ، مزيان ، وشحال قدك يا بورقعة ما تكابر ههههه
عودة العلاقات إلى سابق عهدها يجب على اسبانيا ابداء حسن النية و الاعتراف بمغربية الصحراء هذا هو الدليل على صفاء العلاقة بيننا غير ذلك فالتوثر سيكون كلما قامت اسبانيا باستفزاز المغرب عاش الملك
رسالة مشفرة دكية للحكومة الاسبانية:مفادها ان المغرب يمكن ان يبدل المعابر سواء في السياحة و العبور او في التجارة و النقل.