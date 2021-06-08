حاتم عمور يحصل على “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن الفنان المغربي حاتم عمور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعلن) عن منحه “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات.

و نشر الفنان المغربي صورة توثق تسلمه “للإقامةالذهبية” مرفوقة بالتعليق التالي: “الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكامها وشيوخها الأكارم لمنحي سمة الإقامة الذهبية والله ولي التوفيق”.

و يستعد النجم المغربي حاتم عمور لطرح جديده الفني تحت عنوان “أحلى إبداع” مساء يومه الثلاثاء ، بأحد الفنادق المصنفة بدبي، و بحضور أصدقائه المشاهير.

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