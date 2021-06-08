حاتم عمور يحصل على “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات

2021-06-08 / 3:17 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن الفنان المغربي حاتم عمور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعلن) عن منحه “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات.

و نشر الفنان المغربي صورة توثق تسلمه “للإقامةالذهبية” مرفوقة بالتعليق التالي: “الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكامها وشيوخها الأكارم لمنحي سمة الإقامة الذهبية والله ولي التوفيق”.

و يستعد النجم المغربي حاتم عمور لطرح جديده الفني تحت عنوان “أحلى إبداع” مساء يومه الثلاثاء ، بأحد الفنادق المصنفة بدبي، و بحضور أصدقائه المشاهير.

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‫2 تعليقات

  1. شفتو العفن بغيت نقول الفن آش كيدير. اقامة دهبية في دبي زيد عليها الأمول الطاءلة التي سوف يجنيها في حفله عاد الفندق 6 نجوم وزيد وزيد. ما كانش كيسحاب لي باللي الدراسة والثقافة مات ليها الحوت في الوقت اللي العفن أو الفن أصبح هو الأساس في حياتنا ويعطيك قيمة عالمية. خسارة ما نعرف نغني ما نعرف نشطح ما نعرف نمثل ما نعرف نكدب على الناس ما نعرف نعوج قنانفي وا سمحو ليا هادشي اللي عطاني الله غير حفيت دماغي بالقراية وشديت خدمة من 8 الصباح ل6 العشية وسير وآجي وتزاحم في الطرق ودخل للدار مهلوك وكمل نهارك في الكوزينة حتى ل10 الليل وشطب وسيق وقري الدراري وخلص الكريديات وهز الكريديات ووووووو الحاصول الله يصوب

  2. النظام في الإمارات العربية أصبح الراعي الرسمي للنشاط و الغنا و الشطيح و الرديح و المسلسلات التافهة في العالم العربي، الفلوس موجودة، العدو ديالهم هو الإسلام، فلسطين، العلوم و الثقافة، ألا يوجد في الإمارات العربية رجل رشيد يبيد هذا النظام ؟ اللهم أرحنا منهم يا رب العالمين

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