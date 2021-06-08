“الوزيعة تسقط”.. “النواب” يصوتون برفض مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين

هبة بريس - الرباط

أسقط مجلس النواب، يومه الثلاثاء، مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وصوت 10 نواب برفض مقترح القانون المذكور، فيما امتنع 24 نائبا عن التصويت ووافق 9 آخرون على المقترح، قبل أن يعلن رئيس المجلس عن رفض النص التشريعي.

وفي جلسة شهدت مفاجآت غير منتظرة وارتباكا كبيرا بين النواب، طالب المالكي من الحاضرين الالتزام ب”الوضوح السياسي” وعدم اللعب على الحبلين ما دفع بعدد منهم الى التعبير عن موقفه الرسمي من المقترح.

هذا وتتجاوز مداخيل “الوزيعة” الذي كان يسعى ممثلو الأمة اقتسامها، تزامنا وجائحة كورونا، 13 مليار سنتيم منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0