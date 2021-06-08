بالخميسات.. امزازي والفردوس يقفان على سير امتحانات البكالوريا

هبة بريس - الرباط

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مرفوقا بعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، يومه الثلاثاء 8 يونيو 2021، على انطلاق اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة 2021 من مركز الامتحان “القاعة المغطاة والماس” بجماعة والماس بإقليم الخميسات.

وهمت المحطة الثانية لهذه الزيارة مركز الامتحان “الثانوية التأهيلية عبد الله كنون” بالخميسات، حيث وقف السيدان الوزيران على سير الاختبارات الخاصة بالبكالوريا المهنية وكذا عملية تصحيح إنجازات المترشحين للامتحان الجهوي الموحد بنفس المركز.

وتعرف هذه الدورة، التي تشهد اليوم انطلاق اختبارات “القطب العلمي والتقني والمهني”، مشاركة أزيد من 518 ألف مترشح(ة)، يجتازون هذه الاختبارات على مستوى حوالي 2400 مركز امتحان، تم تكليف أكثر من 51600 أستاذ(ة) بالحراسة داخلها.

وتتميز هذه الدورة بتعزيز التدابير المتخذة من أجل تأمين هذا الاستحقاق الوطني الهام سواء بفضل الدعم المقدم من طرف السلطات الأمنية أو عبر التطبيق الصارم لإجراءات الحد من الغش، وذلك من خلال مواصلة اعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة بمراكز الامتحان، وكذا اعتماد لجان لليقظة من أجل تتبع سير هذا الامتحان.

كما تتميز باعتماد مبدأ الأقطاب، حيث تمت برمجة اختبارات «قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية” أيام 8 و9 و10 يونيو 2021، فيما ستجرى اختبارات “قطب الشعب الأدبية والتعليم الأصيل” يومي 11 و12 يونيو 2021، إضافة إلى فرض برتوكول صحي صارم، خاصة من خلال عدم تجاوز 10 مرشحين داخل كل قاعة والاستعانة بالمنشئات الرياضية وبالمدرجات داخل بعض المؤسسات الجامعية.

وللإشارة، فإن عملية التصحيح ستنطلق مباشرة بعد استكمال اختبارات الدورة العادية على مستوى أكثر من 300 مركز للتصحيح وبتعبئة أكثر من 34 ألف مصحح.

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