عبد المجيد تبون

“التجاهل” يصيب تبون بالسعار ويدفعه للتصريح مرة أخرى ضد وحدة المملكة

2021-06-08 / 1:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن سياسة “التجاهل” و”اللامبالاة” التي تنهجها المملكة تجاه حماقات “نظام العسكر” الجزائري و”كركوزه” عبد المجيد تبون، أصاب الأخير بالسعار ودفعه للبحث عن وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة للترويج ل”أسطوانته البالية” ولمحاولة لفت انتباه مسؤولي المملكة وكبارها.

آخر شطحات “الكركوز” تبون، لجوءه لقناة “الجزيرة” القطرية ليطل من نافذتها ويتحدث بشكل مقتضب عن الأوضاع الداخلية ببلاده وخروج الالاف من الجزائريين أسبوعيا للاحتجاج، مقابل الحديث بشكل مطول عن ملفات وقضايا دول مجاورة وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وفي مقطع مقتضب من حوار تبون مع الجزيرة القطرية، قال الرئيس “الكركوز” :”موقفنا ثابت ولم يتغير من قضية الصحراء ولا نقبل بالأمر الواقع مهما كانت الظروف”.

ولفت الرئيس تبون إلى أن المناورات العسكرية للجيش في الفترة الأخيرة لضمان جاهزيته لأي طارئ.

ويعمد تبون ونظام العسكر الى استغلال أية مناسبة أو فرصة للحديث عن القضية الوطنية للمملكة المغربية، ومحاولة استفزاز المغاربة بوحدتهم الترابية، طمعا في رد فعل رسمي من الجهات العليا للمملكة غير أن الأخيرة اختارت نهج سياسية “التجاهل واللامبالاة” التي سترسل الرئيس الجزائري وحاشيته للعلاج من “السعار والجنون” بجانب بن بطوش في أقرب وقت.

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‫8 تعليقات

  2. رءيس مزور جاء بانتخاب مزور وبدستور مزور وحرفته التزوير والكذب ؛ ولماذا نبالي بما يصدر من مرحاض فمه ؟ انه مبرمج من طرف العصابة التي جاءت به ولا يتفوه الا بما يملونه عليه !

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