أسود الأطلس يواجهون غانا في محك اعدادي تحضيرا لتصفيات المونديال

هبة بريس

يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الغاني، اليوم الثلاثاء بداية من الثامنة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويطمح المنتخب الوطني المغربي لتحقيق الفوز أمام غانا، من أجل الارتقاء في التصنيف العالمي للمنتخبات، وأيضا من أجل مواصلة العمل في ظروف جيدة تحضيرا للمرحلة القادمة.

وتعود آخر مباراة جمعت الرفين إلى سنة 2008 في نهائيات كأس أفريقيا للأمم، وهي المباراة التي خسرها أسود الأطلس بهدفين دون رد، بينما يعود آخر فوز للمغرب على غانا لسنة 1997 حين فاز عليه بهدف دون رد في تصفيات كأس العالم 1998.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0