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وسط إجراءات استثنائية.. انطلاق امتحانات البكالوريا بمختلف مدن المملكة

2021-06-08 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

انطلقت صباح يومه الثلاثاء، امتحانات نيل شهادة الثانية بكالوريا، بمختلف مراكز الامتحانات بمدن المملكة.

وتجرى الامتحانات ابتداء من يومه الثلاثاء 08 يونيو 2021 في الساعة 8 صباحا وستستمر يومي الأربعاء 09 والخميس10 يونيو2021، بالنسبة للقطب العلميوالتقني والمهني، أما اختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل، فستنطلق يوم الجمعة 11 يونيو 2021 في الساعة 8 صباحا وستستمر إلى غاية يوم السبت 12 يونيو 2021.

وسيجتاز هذه السنة، 518430 مترشحا الامتحانات، بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع العام الماضي، منهم 339533 مترشحا متمدرسا، و178897 من المترشحين الأحرار و319 مترشحا في وضعية إعاقة.

وقد تم تجهيز 2400 مركزا لإجراء الاختبارات، وتكليف 52 الف إطارا بالحراسة، و35 الف أستاذ وأستاذة بعملية التصحيح، كما اعتمدت الوزارة بروتوكولا صحيا صارما، يتمثل في احبارية ارتداء الكمامات والواقية واستعمال المعقمات واحترام التباعد الجسدي، عبر استعمال العديد من المنشآت الرياضية والمدرجات “الملاعب” في الامتحانات، الى جانب اتباع التدابير الوقائية المفروضة من طرف السلطات المعنية

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تعليق واحد

  1. الله يعاون جميع ولدات المسلمين.او الله يهدي دوك الأساتذة لي تيصحوا الامتحانات.لي ديما خارجين على التلاميذ.ما كان غي شطب.شطب.ما فيهوم لي يقرى.

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