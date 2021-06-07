جمعيات ارباب وكالات تحويل الاموال تدين تصرفات “كاش بليس “
هبة بريس ـ الرباط
أدانت جمعيات أرباب وكالات تحويل الأموال بالمغرب، ما وصفته بـ”العمل اللامسؤول الذي أقدمت عليه، شركة كاش بلوس، باللجوء إلى الأعمال الانتقامية والاستفزازية، بمراسلة العديد من الوكالات من أجل فسخ عقودها”.
وقال بلاغ للجمعية اعلاه ان الشركة لجأت الى اعمال انتقامية واستفزازية بعدما راسلت العديد من الوكالات من اجل فسخ عقودها بدل ان تتجاوب مع الجمعيات وفتح قنوات الحوار
وعبرت الجمعيات المذكورة، عن رفضها لهذا العمل اللامسؤول، مطالبين بالتوقف فورا عن أسلوب الاستفزاز، واختيار الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل كل المشاكل العالقة بين الشركة الأم وشركائها”
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تعليق واحد
أظن أن شركة كاش بلوس يسيرها أطفال صغار، كما يبدو أن الشركة بدأت في التفكير بأن تحدث وكالات خاصة des agences propres في ملكيتها والاستغناء تدريجيا عن الوكلاء الذين كان لهم الفضل وتكبدو عناء النهوض بهذه العلامة التجارية والذين لولاهم لما كانت هذه الشركة، الآن يبدو أن هذه الشركة تجردت من الأخلاق والقيم الشيء الذي سيذهب بها إلى مزبلة التاريخ، كما يجب على الوزارة الوصية على القطاع التدخل فورا لمنع وردع مثل هذه التلاعبات الصبيانية لهذه الشركة.