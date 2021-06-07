جمعيات ارباب وكالات تحويل الاموال تدين تصرفات “كاش بليس “

هبة بريس ـ الرباط

أدانت جمعيات أرباب وكالات تحويل الأموال بالمغرب، ما وصفته بـ”العمل اللامسؤول الذي أقدمت عليه، شركة كاش بلوس، باللجوء إلى الأعمال الانتقامية والاستفزازية، بمراسلة العديد من الوكالات من أجل فسخ عقودها”.

وقال بلاغ للجمعية اعلاه ان الشركة لجأت الى اعمال انتقامية واستفزازية بعدما راسلت العديد من الوكالات من اجل فسخ عقودها بدل ان تتجاوب مع الجمعيات وفتح قنوات الحوار

وعبرت الجمعيات المذكورة، عن رفضها لهذا العمل اللامسؤول، مطالبين بالتوقف فورا عن أسلوب الاستفزاز، واختيار الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل كل المشاكل العالقة بين الشركة الأم وشركائها”

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