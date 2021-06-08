طقس الثلاثاء : تشكل سحب منخفضة مع نزول قطرات مطرية رعدية

2021-06-08 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يبقى الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بكل من المناطق الشمالية والوسطى، الجنوب الشرقي، منطقة سوس ، وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا بالسواحل الشمالية والوسطى وذلك خلال الليل والصباح.

وخلال الظهيرة، ستنزل قطرات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

ومن المحتمل أن تهب زوابع رملية بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس، جنوب البلاد وأيضا الجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و27 درجة بداخل مناطق كل من الغرب، اللوكوس، تادلة، الرحامنة، تانسيفت، الجنوب الشرقي للبلاد وأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الجهات .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 22 و 29 درجة بمرتفعات الأطلس والريف و أيضا بالسواحل، ما بين 30 و 36 درجة بسهول المحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 34 و 39 درجة بهضاب الفوسفاط و والماس، السهول الداخلية، اللوكوس، جنوب المنطقة الشرقية،السفوح الجنوبية الشرقية، داخل منطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 38 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وفيما تبقى من المناطق الجنوبية للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية ،ومابين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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