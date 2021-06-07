وهبي : ”الأحزاب تقوم بدورها وتطورها رهين بتطور المجتمع “
عبد اللطيف وهبي

وهبي : ”الأحزاب تقوم بدورها وتطورها رهين بتطور المجتمع “

2021-06-07 / 10:03 مساءً
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هبة برييس ـ الرباط

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن نقد الأحزاب هي أجمل رياضة تمارسها المؤسسات في هذا البلد، ولمدة طويلة، على الرغم من الحاجة الملحة للأحزاب .

وأضاف عبد اللطيف وهبي، خلال الحوار الذي يجريه في هذه الأثناء رفقة مجموعة مع الصحافيين إلى جانب الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، جوابا على سؤال ضعف الأحزاب خلال السنوات الأخيرة، أن الأحزاب جزء من الدولة، والأحزاب في نضالها وعملها هي من تضمن حرية الصحافة.

وبخصوص النموذج التنموي الجديد، قال عبد اللطيف وهبي، أن المشروع التنموي الجديد جاء بأفكار و مواقف جديدة و أن هناك رصيد تاريخي في هذا الوطن يجب استثماره، والبناء عليه للتقدم إلى الأمام.

وفي تعليقه على ”مشروع جديد بأحزاب قديمة“، قال وهبي أن الدولة أقدم من الأحزاب وكذلك الصحافة، متسائلاً في نفس السياق، عن سبب مهاجمة الأحزاب السياسية من طرف الصحافة، على الرغم من ”أن هذه الأحزاب تقوم بدورها وإن بدى أحيانا ضعيفا أو هزيلا“، مؤكداً أن تطور الأحزاب رهين بتطور المجتمع.

وزاد عبد اللطيف وهبي، مشيراً أن بعض المقالات التي تنتقد الأحزاب تكتب بمزاجية كبيرة ، موضحا أنه وفي حالة رغبنا بأحزاب قوية فيجب احترامها حتى في النقد الموجه إلى عملها، متسائلاً عن من لا يريد الأحزاب في هذا البلد. على حد تعبيره.

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