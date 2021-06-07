عرض هام يقرب الياميق من العودة إلى الدوري الإيطالي
جواد الياميق

عرض هام يقرب الياميق من العودة إلى الدوري الإيطالي

2021-06-07 / 8:16 مساءً
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هبة بريس ـرياضة

بات الدولي المغربي جواد الياميق، مدافع بلد الوليد الإسباني مرشحا للعودة إلى الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال موقع “توتو ميركاتو” الإيطالية إن نادي تورينو مهتم بالتعاقد مع جواد الياميق خلال الميركاتو الصيفي، لتعزيز خطه الدفاعي، بعد المستويات الدفاعية الجيدة التي بصم عليها اللاعب مع فريقه في الدوري الإسباني.

يشار إلى أن جواد الياميق خاض هذا الموسم 19 مباراة مع بلد الوليد في الدوري الإسباني، وهو مرتبط مع النادي الإسباني بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2024.

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