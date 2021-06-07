ابتدائية الحسيمة تدين ربيع الأبلق بـ 6 أشهر حبسا غير نافدة

هبة بريس ـ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، بالحبس موقوف التفيذ في حق ربيع الأبلق على خلفية القضية التي كان يتابع فيها بسبب ّ”إهانة” رجل سلطة .

وأدانت ابتدائية الحسيمة ربيع الأبلق، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

وتابعت المحكمة ربيع الأبلق بـ“إهانة موظفين عموميين أتناء ممارستهم لمهامهم، بعد وصفه لعامل الحسيمة بالكسول، والمسؤولين بالصعاليك”. وهو ما يعتبر “داخلا في عموم الأفعال المنصوص عليها 263 من القانون الجنائي، والتي تخل بشكل مباشر بالاحترام الواجب كرجال سلطة وموظفين حسب مدلول ذات الفصل”.

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