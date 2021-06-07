مطالب للعثماني والرميد وبوعياش بإنقاذ حياة الريسوني

هبة بريس ـ الرباط

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،على خط قضة الصحافي الريسوني حيث وجهت رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ونبهت الرسالة إلى الوضع الصحي الخطير للصحافي سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام لأزيد من شهرين معبرة عن قلقها الكبير وانشغالها العميق، من الوضعية الخطيرة التي يوجد عليها معتقل الرأي سليمان الريسوني

ونبهت الجمعية الحقوقية إلى ما تحتمله وضعية الريسوني من انعكاسات وخيمة على صحته وسلامته البدنية، وتأثيرات اجتماعية ونفسية ومعنوية بليغة على عائلته الصغيرة والكبيرة.

وطالبت الجمعية كلا من العثماني والرميد وبوعياش بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الريسوني، وضمان حقه الأصيل والمشروع وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة يتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وأن يرفع التعسف المجحف الممارس في حقه، والمتمثل في رفض متابعته في حالة سراح، رغم طلبات السراح المتكررة المقدمة من طرف دفاعه.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0