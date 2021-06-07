سليمان الريسوني
سليمان الريسوني

مطالب للعثماني والرميد وبوعياش بإنقاذ حياة الريسوني

2021-06-07 / 7:07 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،على خط قضة الصحافي الريسوني حيث وجهت رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ونبهت الرسالة إلى الوضع الصحي الخطير للصحافي سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام لأزيد من شهرين معبرة عن قلقها الكبير وانشغالها العميق، من الوضعية الخطيرة التي يوجد عليها معتقل الرأي سليمان الريسوني

ونبهت الجمعية الحقوقية إلى ما تحتمله وضعية الريسوني من انعكاسات وخيمة على صحته وسلامته البدنية، وتأثيرات اجتماعية ونفسية ومعنوية بليغة على عائلته الصغيرة والكبيرة.

وطالبت الجمعية كلا من العثماني والرميد وبوعياش بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الريسوني، وضمان حقه الأصيل والمشروع وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة يتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وأن يرفع التعسف المجحف الممارس في حقه، والمتمثل في رفض متابعته في حالة سراح، رغم طلبات السراح المتكررة المقدمة من طرف دفاعه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محلل سياسي : تبون “تجاوز” مستوى آخر بمهاجمته علنا المؤسسة الملكية بالمغرب

محلل سياسي : تبون “تجاوز” مستوى آخر بمهاجمته علنا…

2021-06-07 / 6:35 مساءً
Photo of غدا الثلاثاء…التصويت بـ “المستشارين”على الإستعمالات المشروعة “للقنب الهندي “

غدا الثلاثاء…التصويت بـ “المستشارين”على الإستعمالات المشروعة “للقنب الهندي “

2021-06-07 / 6:10 مساءً
Photo of ضبط متلبسا بتسلم رشوة.. التحقيق مع عميد شرطة ممتاز بالرباط

ضبط متلبسا بتسلم رشوة.. التحقيق مع عميد شرطة ممتاز…

2021-06-07 / 5:26 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 104 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 104 إصابات و3 وفيات جديدة…

2021-06-07 / 5:00 مساءً
Photo of ليساسفة تتحول لنقطة سوداء و “الخطافة” يغضبون سائقي البيضاء

ليساسفة تتحول لنقطة سوداء و “الخطافة” يغضبون سائقي البيضاء

2021-06-07 / 2:16 مساءً
Photo of بعد استئناف الأعراس والحفلات.. أسعار الدجاج تسجل ارتفاعا كبيرا

بعد استئناف الأعراس والحفلات.. أسعار الدجاج تسجل ارتفاعا كبيرا

2021-06-07 / 11:27 صباحًا
Photo of سطات.. فوضى وسيارات مهترئة تجوب الشوارع لشراء الخردة

سطات.. فوضى وسيارات مهترئة تجوب الشوارع لشراء الخردة

2021-06-07 / 9:44 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-06-07 / 9:05 صباحًا
Photo of توشيح السفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب بالوسام العلوي من درجة قائد

توشيح السفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب بالوسام العلوي من…

2021-06-06 / 10:17 مساءً
Photo of الحجر الصحي 10 أيام للقادمين من 74 دولة للمغرب ( لائحة )

الحجر الصحي 10 أيام للقادمين من 74 دولة للمغرب…

2021-06-06 / 8:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق