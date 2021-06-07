الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي
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غدا الثلاثاء…التصويت بـ “المستشارين”على الإستعمالات المشروعة “للقنب الهندي “

2021-06-07 / 6:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

يعقد مجلس المستشارين، غدا الثلاثاء، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون ستعقد مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين قد صادقت، يوم الجمعة الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويتوخى النص التشريعي تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

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