رباب كويد

تامر حسني يفاجئ”بطلة بنات العساس”: “ان شاء الله نشتغل مع بعض قريب”

2021-06-07 / 5:35 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

وجه الفنان المصري، تامر حسني، رسالة لبطلة المسلسل الرمضاني “بنات العساس” الممثلة الشابة رباب كويد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

وجاء رد النجم المصري على رباب كويد، عقب تصريحها الأخير و إعلانها رغبتها في العمل معه، و كذا إعجابها بتامر الإنسان المكافح الذي لم تحبطه الظروف الصعبة التي واجهته في بداياته.

و نشر تامر عبر خاصية ستوري التدوينة التالية :”يا رباب اتفرجت عليكي وعلى شغلك، تستحقي النجاح وتستحقي كل الخير، كلامك عني يشرفني وان شاء الله نشتغل مع بعض قريب”.

و واصل تدوينته قائلا:” بسمة بتسلم عليكي بزاف، وسلام كبير مني لأهلي وحبايب قلبي الجمهور المغربي العظيم، الله يوفقك يا رب”.

و بدورها رباب كويد ردت على تدوينة تامر، حيث كتبت:”يا سلام على هاذ الكلام الجميل، ان شاء الله يا رب، شكرا يا استاذ ربنا يحفظك وسلامي الكبير للجميلة بسمة”.

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‫2 تعليقات

  1. هذا انتصار عظيم و إنجاز علمي فارق و …. حققته الفنانة الرائعة الواعدة التي رضي عنها البطل و النجم الساطع و العالم المخترع تامر….. !!!! أسفي عليك يا بنت بلادي

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